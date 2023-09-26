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        Haberler Gündem THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama ekranı

        THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama ekranı

        THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları için geri sayım devam ediyor. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin başvuru yaptığı konuya ilişkin; THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı ve kura çekimi sonucu nasıl ve nereden sorgulanır aramaları yapılıyor. İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:48
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        • 1

          THY Emlak Konut kura çekimi ile ilgili aramalar bir kez daha artmış durumda. Söz konusu kura çekimine başvuru yapan ve Arnavutköy'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların araştırma yaptığı konu ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        • 2

          THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirmişti.

          Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullanmıştı:

          "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

        • 3

          YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlattı.

          Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı.

        • 4

          Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için ücret alınmadı.

          Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

        • 5

          THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi tarihine çevrildi.

          Ancak THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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