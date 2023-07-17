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        THY emlak konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?

        THY Emlak Konut kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emlak Konut ve THY ortaklığıyla İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için hayata geçirilen Arnavutköy sosyal konut projesi başvuruları 2 Haziran'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 14:41
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        • 1

          THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi araştırmaları hız kazandı. İstanbul'da 1+1, 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmak isteyenler başvuru işlemlerini 2 Haziran'a kadar tamamladı. Yüzde 20 peşinat ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulacak olan İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesinin kura sonuçları heyecanla bekleniyor. İşte 2023 THY Emlak Konut kura çekimi tarihi ve ödeme planına ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

          THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

          THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

        • 4

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        • 5

          EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

          Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

          İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

          Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

          Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

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