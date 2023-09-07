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        Haberler Gündem THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? BAŞVURULAR BİTTİ! THY 1+1, 2+1 ve 3+1 konut kurası

        THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? THY 1+1, 2+1 ve 3+1 konut kurası

        Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, THY ve Emlak Konut ortaklığında hayata geçirilecek Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuru süreci tamamlandı. 120 ay 7 bin 500 lira taksitle ödeme fırsatı bulunan konutlar için başvuruda bulunanlar kura tarihlerini merak ediyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihleri ne zaman? İşte detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:16
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        • 1

          THY Arnavutköy Emlak Konut projesi kura tarihi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile Arnavutköy'de hayata geçirilecek sosyal konut projesi başvuru süreci sona erdi. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy porjesi kurası ne zaman? İşte 120 ay 7 bin 500 lira taksitle ödeme fırsatı bulunan THY Emlak Konut projesi kura tarihleriyle ilgili detaylar...

        • 2

          THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        • 4

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

        • 5

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        • 6

          Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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