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        Haberler Gündem THY Emlak Konut Arnavutköy kurası için nefesler tutuldu! THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman ? Başvurular bitti, gözler Arnavutköy kura tarihi

        THY Emlak Konut Arnavutköy kurası için nefesler tutuldu!

        THY Emlak Konut Arnavutköy kurası için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere başvuru süreci Haziran ayında sona ermişti. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere başvuruda bulunanlar merak içerisinde "THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihleri belli oldu mu? İşte cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:48
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        • 1

          THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihleri belli oldu mu? THY ve Emlak Konut ortaklığında Arnavutköy'de yapılacak olan ve 120 ay 7 bin 500 lira taksitle ödeme fırsatı bulunan konutlar için başvuru süreci tamamlandı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihleri belli oldu mu? İşte başvuruda bulunan adayların merak ettiği sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        • 2

          THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        • 4

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

        • 5

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        • 6

          Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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