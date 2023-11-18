THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihleri! THY Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
THY Emlak Konut Arnavutköy başvuruları 2 Haziran tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihlerine çevrildi. 1+1, 2+1, 3+1 konutlar yüzde 20 peşinat ile 120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlendirme imkanı ile satışa sunulacak. Peki, "THY Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri adına isim listesi sorgulama süreci başlayacak. Hatırlanacağı gibi THY Arnavutköy başvuruları Haziran ayında sona ermişti. Peki, "THY Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihleri...
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THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
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THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
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THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
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İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
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Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.
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