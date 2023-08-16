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        Haberler Gündem THY emlak konut Arnavutköy çekilişi ne zaman? THY 1+1, 2+1 ve 3+1 konut kurası

        THY emlak konut Arnavutköy çekilişi ne zaman? THY 1+1, 2+1 ve 3+1 konut kurası

        İstanbul Havalimanı çalışanları başta oöak üzere başta olmak üzere Arnavutköy'de konut sahibi olmak isteyenlerin gözü Emlak Konut Projesi 1+1, 2+1 ve 3+1 konut kura tarihlerini araştırıyor. Başvuru sürecin tamamlanmasının ardından gözler THY emlak konut projesine çevrildi. Merak edenler için Arnavutköy'de THY Emlak Konut çekilişi takvimini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 11:46
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        • 1

          THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler kura çekim tarihine çevrildi. Peki, Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimleri ne zaman yapılacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

        • 2

          THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        • 4

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

        • 5

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        • 6

          Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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