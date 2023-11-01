THY SEFERLERİ NEDEN İPTAL OLDU?

Yahya Üstün tarafından yapılan diğer açıklamada şunlar belirtilmişti:

“Network altyapısı kaynaklı sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamaların giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaşanan durum hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.”

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sistemsel sorunlar nedeniyle İstanbul çıkışlı saat 22.00'ye kadarki tüm seferlerin iptal edildiği ve bu kapsamda biletli yolcuların konaklama, iade, doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu.