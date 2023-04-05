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THY depremzede iş ilanı paylaştı! Türk Hava Yolları (THY) depremzede iş başvurusu şartları neler, nasıl yapılır?

THY depremzede iş ilanı paylaştı! THY depremzede iş başvurusu şartları neler, nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları (THY), depremzede iş ilanı "kariyer.thy.com" üzerinden paylaşıldı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi yurdumuzda derin bir acıya neden oldu. THY, afetzedelere yönelik başlattığı istihdam ilanını duyurdu. İş fırsatından faydalanmak isteyenlerin gözü "THY depremzede iş başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve şartları neler?" sorularına çevrildi. İşte THY depremzede iş ilanı detayları...

Giriş: 05.04.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki deprem 11 ilimizde yıkıma neden oldu. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye açılan yaraların sarılması için seferber oldu. Türk Hava Yolları (THY)'de afetzedelere istihdam sağlamak için iş ilanı açtı. İşte THY derpemzede iş başvurusu detayları ile ilgili bilgiler...

  • THY DEPREMZEDE İŞ İLANI

    THY iş başvuruları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 23.55'e kadar alınacak. Değerlendirme süreci; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, kişilik envanteri, belge kontrolü ve online İnsan Kaynakları mülakatı, yüz yüze birim ve İngilizce mülakatından oluşmaktadır. Çalışma yeri İstanbul'dur.

    THY DEPREMZEDE İŞ İLANI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • THY DEPREMZEDE BAŞVURU ŞARTLARI 

    • T.C. vatandaşı olan,

    • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,

    • 01.01.1985 ve sonrasında doğmuş olan,

    • En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,

    *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.

    *Lisans eğitimlerine devam eden adaylarımızın Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgelemeleri beklenmektedir.

    • İyi derecede İngilizce bilen,

    *İngilizce sınavları THY AO tarafından yapılacaktır.

  • • Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olan,

    • Daha önce THY AO veya THY AO’nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,

    • 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) “afetzede” olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilir. 

    THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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