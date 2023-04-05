THY DEPREMZEDE BAŞVURU ŞARTLARI
• T.C. vatandaşı olan,
• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,
• 01.01.1985 ve sonrasında doğmuş olan,
• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.
*Lisans eğitimlerine devam eden adaylarımızın Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgelemeleri beklenmektedir.
• İyi derecede İngilizce bilen,
*İngilizce sınavları THY AO tarafından yapılacaktır.