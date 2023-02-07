Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya THY deprem bölgelerinden uçuşlarda fiyatı 100 TL’ye sabitledi

THY, deprem bölgelerinden İstanbul'a uçuşlarda fiyatı 100 TL’ye sabitlediğini açıkladı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada insani yardım uçaklarının dönüş uçuşlarının da vatandaşların kullanımına açıldığı belirtildi. Açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ 'dan İstanbul'a olan tüm uçuşların 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitlendiği de duyuruldu.

Giriş: 07.02.2023 - 01:25 | Güncelleme: ABONE OL
THY deprem bölgelerinden uçuşlarda fiyatı 100 TL’ye sabitledi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki çalışmalara destek için Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar, vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti.

THY'nin şimdiye kadar 9'u kargo uçağı olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına da bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz."

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şereflikoçhisar'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Şereflikoçhisar'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Metallerin özellikleri nelerdir?
Metallerin özellikleri nelerdir?
Evrende en çok bulunan elementler
Evrende en çok bulunan elementler
Hatay'da enkazdan 1 kişi sağ çıkarıldı
Hatay'da enkazdan 1 kişi sağ çıkarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.