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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY Denver seferlerine başladı - İş-Yaşam Haberleri

        THY Denver seferlerine başladı

        ABD uçuşlarına 1988 yılında New York seferiyle başlayan Türk Hava Yolları (THY), buradaki uçuşlarında 14'üncü nokta olarak Denver şehrini ekledi. Dün itibariyle haftada 3 sefer düzenleyecek olan bayrak taşıyıcı, 9 Temmuz itibarıyla haftada 4 sefere çıkartacak. Havayolu şirketi açılışa özel fiyatlarla gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı- Denver Uluslararası Havalimanı rotasında icra edecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:58 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:58
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        THY Denver seferlerine başladı
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        Türk Hava Yolları misafirleri, 03 Temmuz tarihine kadar satın alacakları biletlerle 11 Haziran – 20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’dan Denver’a 787 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

        '14'NCÜ NOKTAYA DİREKT UÇMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

        Hat açılışına özel değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ”Türk Hava Yolları olarak, genişleyen uçuş ağımıza Denver’ı eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Amerika kıtasında uçuşlara ilk olarak 26 Ağustos 1988 yılında Brüksel aktarmalı New York seferleriyle başlamıştık. New York’a direkt uçuşlara ise 6 yıl sonra, 16 Temmuz 1994 yılında başladık. Türk Hava Yolları olarak bugün, Amerika’da Denver ile birlikte 14 noktaya direkt olarak uçmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yeni hat sayesinde misafirlerimiz başta İstanbul’un ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar” dedi.

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