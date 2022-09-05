THY'den yurt dışı uçuş kararı

AA

THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “31 Ekim 2022 tarihine kadar Yekateringburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı-varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.