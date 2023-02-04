THY'den yolculara sefer iptali uyarısı

5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla Türk Hava Yolları, İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı

THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.

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