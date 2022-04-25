THY'den Rize-Artvin'e tarifeli sefer

Türk Hava Yolları (THY) Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli sefer başlatma kararı aldığını açıkladı.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Test uçuşlarının sürdüğü Rize Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete girecek.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan uluslararası konvansiyonel boyutta yapılan Rize Artvin Havalimanı'nın 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pisti, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apronu bulunacak.