23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Hava Yolları, (THY) bazı internet sitelerinde şirketleri hakkında yer alan "Haziran'a kadar ödeme yapmayacağını tedarikçilerle bildirdi" haberleri ile ilgili açıklama yaptı. Türk Hava Yolları, açıklamasında nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de en hızlı bir şekilde atlatacağına dikkat çekerek, tüm ödemelerin durdurulduğu haberlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptı.
Türk Hava Yolları'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi havacılık sektörü Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 itibariyle küresel salgın ilan edilen yeni koronavirüs (COVID-19) salgınından direkt olarak olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Mevcut kriz, devam eden ve gitgide kapsamı genişleyen uçuş yasaklarına, işgücü sıkıntılarına, karantinalara ve tedarik zincirindeki kırılmalara neden olmaktadır" ifadelerine yer verildi.
"TEDARİKÇİLERİMİZE ERTELEME YA DA VADEYİ UZATMA TALEBİMİZİ İLETTİK"
Bazı tedarikçilerine bu istisnai zamanlarda ödemelerde geçici bir süre erteleme ya da vadeyi uzatma talebi ilettiklerine açıklamasında yer veren THY, "Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak, uçuş yasaklarının devam ettiği süre içerisinde, şirketlerimiz arasındaki uzun süreli iyi ilişkiler ve yakın iş birlikleri geçmişine dayanarak, bu talihsiz ve istisnai zamanlarda bazı tedarikçilerimize ödemelerimizi geçici bir süre erteleme ya da vadeyi uzatma talebimizi ilettik. Ancak, bazı medya organlarının bu talebimizi çarpıtarak, Türk Hava Yolları´nın tüm ödemelerini durdurduğu yönünde haber yaptıklarını üzüntüyle gözlemliyoruz. Türk Hava Yolları nice krizleri başarı ile geçirmiş bir şirket olarak, bu krizi de en hızlı bir şekilde atlatacaktır. Tüm ödemelerimizi durdurduğumuz haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Hava Yolları operasyonlarına mevcut şartları elverdiği ölçüde, ticari değerlendirmelerimizin ışığında devam etmektedir." denildi.
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