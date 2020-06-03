THY'den iki yeni hizmet - İSTANBUL

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, iki aylık aranın ardından yurt içi uçuşlarına başlayan, yurt dışı uçuşları içinse gün sayan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, misafirlerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bilimsel veriler ışığında hazırlanan "güvenli seyahat standartları" kapsamında tüm yolculara uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunan hijyen setlerini veren THY, tüm uçuşlarında bu setlerin sunumu ve gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulamasından sorumlu hijyen uzmanı kabin memurları görevlendirdi.Yeni dönemde gökyüzünde alınacak sağlık tedbirleri hijyen uzmanı kabin memurlarının sorumluluğunda olacak. Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan hijyen uzmanının tek görevi yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasına odaklanmak olacak.Uçak içi hareketliliğin azaltılması, yolcular ve kabin ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmasından da sorumlu olan hijyen uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlıyor.Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması için yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanı, tuvaletleri de dezenfekte edecek.Ayrıca, tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam edilecek.- Her uçuş öncesi uçaklarda ultra hijyen sağlanıyorÖte yandan, THY uçakları her uçuş öncesi derinlemesine temizlik yöntemleri ile dezenfekte ediliyor.Etkisi bilimsel olarak kanatlanmış, insan sağlığına zararsız kimyasal maddeler ile gerçekleştirilen işlemlerde yolcuların temas ettiği tüm noktalar temizlenerek kabin içerisinde detaylı hijyen sağlanıyor. Koltuklar, pencereler, ekranlar ve lavabolar gibi farklı yüzeyler için özel donanım ve kimyasallar kullanılıyor.- "Hijyen uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, yolcuların seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için tüm temas noktalarında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.THY olarak süreç boyunca temasta bulundukları bilim insanlarının yönlendirmelerine göre genişlettikleri güvenli seyahat standartlarıyla yolcularına önemli hizmetler sunduklarını kaydeden Aycı, "Bu standartlar arasında bulunan önemli yeniliklerden bazıları, uçuşlarımızda görev alan hijyen uzmanı kabin ekiplerimiz ve bu ekiplerimizin yolcularımıza servis ettiği hijyen setleri. Yalnızca kabin içerisindeki hijyen ile yolcularımız arasındaki sosyal mesafeye uyulmasından sorumlu olan hijyen uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz. ifadelerini kullandı.
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