THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan, THY'nin bu zorlu günlerde de vatandaşlara destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Üstün, "Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler, her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz." açıklaması yaptı.