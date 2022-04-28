THY'den bağlı ortaklığı için SPK'ya başvuru

AA

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma suretiyle birleşmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın yüzde 100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verilmesi için 28 Nisan tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, birleşme nedeniyle THY'nin sermayesinde bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.