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        Haberler Spor Voleybol THY'den Avrupa Şampiyonu "Filenin Sultanları"na 1 haftalık tatil hediyesi - Voleybol Haberleri

        THY'den Avrupa Şampiyonu "Filenin Sultanları"na 1 haftalık tatil hediyesi

        Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na bir haftalık tatil hediye edileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 20:43 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:43
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        THY'den şampiyonlara tatil hediyesi!
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        Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filenin Sultanları"na THY'den bir davet yapıldığını belirtti.

        Türk bayrağını gururla taşıyan Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 haftalık tatil hediye ettiklerini kaydeden Üstün, "Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor, bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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