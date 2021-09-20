THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından THY'nin TK1266 seferiyle Türkiye'ye döndü.
Yurda dönüş yolunda 2. Pilot Selahattin Yılmaz, yaptığı asonsla uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcuları "Hoş geldiniz" diyerek selamladı.
Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, anonsunda, "Varşova'dan Avrupa Şampiyonluğu'yla dönen değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar." ifadelerini kullandı.
Uçak içerisinde kaydedilen görüntülerde, milli takım teknik heyeti ve futbolcuların bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği yer aldı.
COŞKULU KARŞILAMA
Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) tarafından milli takımın bulunduğu uçak, pistte Türk bayraklarıyla donatılan itfaiye ve havalimanı araçlarıyla konvoy halinde körük bölümüne kadar özel merasimle karşılanarak kara bölümüne alındı.
Burada da İGA'ya ait bando takımının marşları eşliğinde şampiyon milli takımı İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ile bazı çalışanlar karşıladı.
Bu arada, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.
Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Göğsümüzde ay yıldız olunca sırtımız yere gelmiyor. Yolumuza engeller çıktığında başarıya uçmak daha anlamlı oluyor. Türk Hava Yolları ailesi olarak bir kez daha Avrupa'nın zirvesine uçan Ampute Futbol Milli Takımı'mızı kutluyoruz. Sizinle aynı formayı giymekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
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