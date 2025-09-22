Habertürk
        THY'de Avrupa gidiş dönüş 169 dolar! THY Kuzey ve Orta Avrupa indirimli bilet kampanyası tarihleri, seyahat tarihi

        THY'de Kuzey ve Orta Avrupa biletleri gidiş dönüş 169 dolar! THY indirimli bilet kampanyası detayları

        Türk Hava Yolları, Orta ve Kuzey Avrupa'ya özel başlattığı kampanyada, bazı kentlere gidiş-dönüş 169 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa çıkardı. Biletler, THY'nin resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı. İşte, THY indirimli bilet kampanyası detayları...

        Giriş: 22.09.2025 - 15:04 Güncelleme: 22.09.2025 - 15:04
          Türk Hava Yolları, Kuzey ve Orta Avrupa için indirimli bilet kampanyası başlattı. Buna göre; bazı rotalarda gidiş dönüş biletleri 169 dolardan satışa çıktı. Kampanyadan bilet alan yolcular, 1 Kasım 2025-18 Mart 2026 tarihleri arasında yolculuk yapabilecek. İşte, THY 22 Eylül 2025 - 01 Ekim 2025 kampanyası...

          TÜRK HAVA YOLLARI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

          Türk Hava Yolları (THY), Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerindeki bazı kentlere seyahat için gidiş-dönüş 169 dolardan başlayan fiyatlarla kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya, 22 Eylül 2025 - 01 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

          SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

          THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yolcular 1 Ekim'e kadar alacakları biletlerle 1 Kasım 2025-18 Mart 2026'da Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar, Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar, Cenevre, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo ile Helsinki'nin yanı sıra birçok Avrupa şehrine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

