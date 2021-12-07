İHA

Türk Havayollarının İstanbul-Frankfurt seferini yapan TK 1587 sefer sayılı uçağında hidrolik sitemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle inişte büyük tehlike atlattı.

Hidrolik sistemlerinde arıza olmasına rağmen Frankfurt havaalanına inen yolcu uçağı için havaalanında itfaiye tarafından önlemler alındı. Uçağın frenleme ve tekerlekleri açan hidrolik sistemini kontrole eden sağ motor açılarak arızanın nedeni kontrol edildi. Uçak çekici yardımıyla açık piste alındı ve 152 yolcu tahliye edildi.