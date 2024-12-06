THY: Bişkek seferleri iptal edildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki olumsuz hava koşulları hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği, Bişkek'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan TK-346 İstanbul-Bişkek, TK-347 Bişkek-İstanbul uçuşları ile yarın yapılması planlanan TK-344 İstanbul-Bişkek, TK-345 Bişkek-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

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