THY duyurdu: Avustralya tedbirleri kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'da uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, Avustralya'ya yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Avustralya'da uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Avustralya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullandı.