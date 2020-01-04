AA

Geçen yıl final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Anadolu Efes, 17. haftada Rusya'nın Khimki takımını ağırladı.

Lacivert-beyazlılar, rakibine 101-82'lik üstünlük kurarken, ilk yarıyı averajla lider tamamladı.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı.

Rakibini 96-87 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde 4 maç aranın ardından galip geldi. Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk yarısını averajla 14. sırada tamamladı.

SONUÇLAR

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya): 93-63

Zalgiris (Litvanya)-Maccabi FOX (İsrail): 73-68

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko: 87-96

Baskonia (İspanya)-Barcelona (İspanya): 76-74

CSKA Moskova (Rusya)-Panathinaikos (Yunanistan): 102-106 (Uzatmada)

Anadolu Efes-Khimki (Rusya): 101-82

ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 77-87

AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Zenit (Rusya): 73-72

Valencia (İspanya)-ALBA Berlin (Almanya): 91-77

PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. Puan

1. Anadolu Efes 17 14 3 1461 1313 148 31

2. Real Madrid 17 14 3 1450 1304 146 31

3. Barcelona 17 13 4 1432 1310 122 30

4. Maccabi FOX 17 11 6 1423 1293 130 28

5. CSKA Moskova 17 11 6 1420 1303 117 28

6. Panathinaikos 17 10 7 1452 1414 38 27

7. AX Armani Exchange Milan 17 9 8 1319 1343 -24 26

8. Kızılyıldız mts 17 8 9 1245 1252 -7 25

9. Khimki 17 8 9 1479 1494 -15 25

10. Valencia 17 8 9 1387 1405 -18 25

11. ASVEL 17 8 9 1256 1354 -98 25

12. Baskonia 17 7 10 1253 1343 -90 24

13. Olympiakos 17 6 11 1360 1404 -44 23

14. Fenerbahçe Beko 17 6 11 1325 1373 -49 23

15. Bayern Münih 17 6 11 1259 1403 -144 23

16. Zalgiris 17 5 12 1266 1267 -1 22

17. ALBA Berlin 17 5 12 1373 1449 -76 22

18. Zenit 17 4 13 1214 1349 -135 21