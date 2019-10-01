01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
THY Avrupa Ligi tarihinde şampiyonluğa en fazla ulaşan ekipler İspanyol ve İtalyan temsilcileri oldu.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni sezon öncesi İspanyol ve İtalyan takımlarının başarısı dikkati çekiyor. İspanya ve İtalya'yı temsil eden takımlar, organizasyonu 13'er kez kazanarak bu alanda liderliği paylaştı.
İspanyollar son olarak 2017-2018 sezonunda Real Madrid'le bu sevinci yaşarken, İtalyanlar ise 2001 yılından bu yana şampiyonluk hasretini sürdürüyor. Kupada en son 2001'de Kinder Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcileri, 18 yıldan bu yana mutlu sona ulaşamıyor.
TÜRKİYE'NİN TEK KUPASI FENERBAHÇE'DEN
THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye'ye bu organizasyondaki tek kupasını kazandırdı. Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.
YUNANİSTAN TEMSİLCİLERİNİN KUPA SAYISI 9
Organizasyonda son olarak 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile şampiyonluğa ulaşan Yunanistan temsilcilerinin 9 kupası bulunuyor. Yunan ekiplerinden Panathinaikos müzesinde 6 şampiyonluk kupası yer alırken, Olympiakos ise 3 kez mutlu sona ulaştı.
RUSYA'NIN 8 KUPASI VAR
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında Rus ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın ulaştığı 8 şampiyonluğun tümünü CSKA Moskova elde etti. CSKA Moskova, geride kalan sezonu da şampiyon tamamladı. Ligde 6 kez mutlu sona ulaşan İsrail'in de tüm şampiyonluklarını Maccabi kazandı.
ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:
|Ülke
|Şampiyonluk
|İspanya
|13
|İtalya
|13
|Yunanistan
|9
|Rusya
|8
|İsrail
|6
|Hırvatistan
|5
|Letonya
|3
|Gürcistan
|1
|Bosna Hersek
|1
|Sırbistan
|1
|Fransa
|1
|Litvanya
|1
|Türkiye
|1
Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 6 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.
EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI FENERBAHÇE
Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı.
THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Bu organizasyonda 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe, Türk basketbol tarihine adını yazdırdı.
Bu kulvarda son beş sezondur Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, üç kez finale çıkmayı başardı. İstanbul'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanyol temsilcisi Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.
SON 4 SEZONDA 4 FİNAL
THY Avrupa Ligi'ndeki son 4 sezonun tamamında Türk takımları final oynadı. Fenerbahçe, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında finale kalma başarısı gösterdi. 2017'de kupayı alan sarı-lacivertliler, 2016 ve 2018'de ise ikincilikle yetindi. Geride kalan sezonda ise Anadolu Efes finale kaldı. Finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya kaybeden Anadolu Efes, ikinci oldu. Lacivert-beyazlılar, Dörtlü Final'de yer aldığı 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında ise üçüncülük elde etti.
TÜRKİYE ADINA 14 TAKIM
Türkiye, 1958 yılında başlayan "Kupa-1"de bugüne dek 14 takımla temsil edildi. Türkiye'yi en fazla 29 kezle Anadolu Efes (Eski adı Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Efes'i 17 defayla Fenerbahçe, 12 kezle de Galatasaray takip etti.
Ayrıca, Ülker 11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Darüşşafaka beşer, Beşiktaş ile Karşıyaka ikişer, Türk Telekom, TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına kupada yer aldı.
İLK MAÇ MODASPOR'UN
Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu. Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.
İLK GALİBİYET GALATASARAY'IN
"Kupa 1" de Türk takımları adına ilk galibiyeti Galatasaray elde etti. Galatasaray, 1960-1961 sezonunda Yunan ekibi Olympiakos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye ilk galibiyet sevincini yaşattı.
Öte yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan hükmen galibiyetler aldı.
Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e iki maçını da kaybetti. Böylelikle Türk takımları arasında ilk saha içi galibiyeti 1960-1961 sezonunda Galatasaray'ın oldu.
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