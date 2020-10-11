Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Loyd, takımının sahasında İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı 90-73 yendiği mücadelede 34 verimlilik puanıyla oynayarak ikinci haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmada 30 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık performans sergileyen ABD'li skorer, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.