Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Jones, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Jones, seyircileri önünde 85-82 kazandıkları UNICS Kazan maçında 25 sayıyla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra 3'er ribaunt ve asist üretti.