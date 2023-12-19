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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak - Basketbol Haberleri

        THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:01
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        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın saat 20.30'da evinde Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak. Müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius önderliğinde bu kulvarda çıktığı ilk müsabakada Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup etmişti.

        Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 11. basamakta yer alıyor.

        Konuk ekip ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

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