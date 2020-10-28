THY Avrupa Ligi'nde erteleme maçlarının tarihleri belli oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in Fransız ekibi ASVEL'i ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Salı günü oynanacak.

Ertelenen maçların yeni tarihleri şu şekilde:

ASVEL-Panathinaikos (3. hafta): 1 Aralık Salı

ASVEL-Kızılyıldız mts (4. hafta): 11 Kasım Çarşamba

Valencia-Zenit (4. hafta): 8 Aralık Salı

Zenit-AX Armani Exchange Milan (5. hafta): 11 Kasım Çarşamba

Anadolu Efes-ASVEL (5. hafta): 8 Aralık Salı