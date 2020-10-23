Organizasyondan yapılan açıklamada, 30 Ekim Cuma günkü karşılaşmanın, Kovid-19 vakası görülen ALBA Berlin takımında uygulanan karantina sebebiyle oynanamayacağı belirtildi.

Müsabakanın daha sonra açıklanacak ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.

THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlanmıştı.