Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Shved, Khimki'nin sahasında Fransa temsilcisi ASVEL'i 108-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 26. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Rus skorer, karşılaşmada 24 sayı, 13 asist, 1 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 7. kez bu unvana layık görüldü.

Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic ise takımının deplasmanda Almanya ekibi ALBA Berlin'i 99-86 yendiği müsabakada 35 verimlilik puanı elde etti ve MVP sıralamasında ikinci oldu.