Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Burun Adaları vatandaşı 28 yaşındaki pivot, takımının konuk ettiği Fransa temsilcisi ASVEL'i 91-84 yendiği mücadelede 29 verimlilik puanı elde etti.

Karşılaşmada 19 sayı, 6 ribaunt, 4 blok, 1'er asist ve top çalmalık performans sergileyen Tavares, 12. haftanın MVP'si unvanını elde etti.