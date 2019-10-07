Türk Hava Yolları (THY),büyüme süreci kapsamında İş-Kur İstanbul İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokolle iş alımı ilânını duyurdu.

THY'nin İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle, şirketin 700 kadın kabin memurunu işe alacağı bildirildi.

Söz konusu iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Kadın kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz" dedi.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

THY'nin iş ilanında, adaylardan güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek ve ekip çalışmasına yatkın olma gibi kriterler bekleniyor.

Öte yandan, başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak, en az lise mezunu olmak, iyi derecede İngilizce bilmek, Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, daha önce THY veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak gibi kriterlere de uyması bekleniyor.

Adaylardan beklenen sağlık ve fiziki koşullar ise 160-180 cm arası boya sahip olmak, THY kabin memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak, sağlık durumu uçuşa elverişli olmak şeklinde sıralanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY’nın resmi sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerektiği kaydedildi.

İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusunun ise kabul edilmeyeceği aktarıldı.