Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem THY 5 bin personel alımı yapıyor! 2024 THY personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler, yaş sınırı kaç?

        THY personel alımı başvuruları ne zaman ve başvuru şartları neler?

        Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından yapılan duyuruda, "Take-Off 101", "Take-Off Jr." ve "Take-Off Cadet" iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapılacağı belirtildi. Açıklama sonrasında "THY personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 01:24 Güncelleme: 27.02.2024 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türk Hava Yolları (THY), 5 bin kişiyi işe almaya hazırlandığını açıkladı. Türk Hava Yolları, yayınladığı "Take-Off 101", "Take-Off Jr." ve "Take-Off Cadet" iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım olacağını duyurdu. Peki, THY personel alımı başvurusu ne zaman, şartları ne ve yaş sınırı kaç? İşte 2024 THY 5 bin personel alımı hakkında detaylı bilgiler...

        • 2

          THY 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

          THY geçtiğimiz sene, uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5 bin 134 çalışanı işe aldı. Bu sene de yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Ancak alımların ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          TAKE-OFF 101 DETAYLARI VE ŞARTLARI NELERDİR?

          Türk Hava Yolları, Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) programı ile Lisans 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine öğrenimleri devam ederken, çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, iki dönem boyunca toplamda 12 ay Türk Hava Yolları bünyesinde çalışma imkânı sunuluyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.

          THY PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

          Türk Hava Yolları, 'Take-Off 101', 'Take-Off Jr.' ve 'Take-Off Cadet' iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını duyurdu.

        • 4

          KİMLER TAKE-OFF JR.'A BAŞVURABİLİR?

          Take-Off Jr. (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) programı ile de Lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyerlerinde uçuşa geçme fırsatı sunan THY, programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yetenekli ve başarılı adaylara bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor.

        • 5

          1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik açılan ilana, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. İlanlarda iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor. Her iki ilana da 10 Mart 2024’e kadar başvuru gerçekleştirilebilecek.

        • 6

          İKİNCİ PİLOT ADAYLARI İÇİN SON GÜN 30 NİSAN!

          Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş kişiler Türk Hava Yolları'na katılmak için başvuru yapabilecek.

          İşe alım sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Kim mutlu ki?"
        "Kim mutlu ki?"
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Sosyal medya savaşları!
        Sosyal medya savaşları!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Habertürk Anasayfa