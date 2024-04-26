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        Haberler Gündem THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı - Güncel haberler

        THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı

        2023 yılı yolcu verilerini paylaşan THY, söz konusu yılda yolcu sayısını yüzde 16,1 arttırdı. 83,4 milyon yolcuya ulaşan THY, tüm zamanların rekorunu kırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 00:26 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:26
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        2023 yılı yolcu verilerini paylaşan THY, söz konusu yılda yolcu sayısını yüzde 16,1 arttırarak 83,4 milyon yolcuya ulaştı.

        İç hatlarda yüzde 19,1, dış hatlarda ise yüzde 14,4 artış meydana geldi. ’2033 Butikten Zirveye’ misyonuyla yurt içi ve yurt dışı yatırımlara devam ettiklerini ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak hedeflerimize adım adım yaklaştığımızdan bir kez daha emin olduk. Bugün, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak global uluslararası trafikte azalan talebe rağmen, yolcu sayımızda büyük bir artış kaydettik. Bu büyük başarıyı elde eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve Türk Hava Yolları ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte ülkemizi dünyada gururlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Türk Hava Yolları
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