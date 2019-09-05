05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
THY, dün akşam KAP'a bildirdiği 2019 revize hedef ve beklentilerine göre, bu yıl iç hatlarda 31 milyon, dış hatlarda 45 milyon olmak üzere toplam 76 milyon yolcu hedeflediğini duyurdu.
THY'nin sene başında açıkladığı yolcu hedefi iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyondu. Buna göre şirket 2019 yolcu hedefini yüzde 5 aşağı çekti. Şirket daha önce yüzde 81-82 olarak açıkladığı yolcu doluluk oranı
beklentisini ise korudu.
THY, sene başında yaklaşık 14.1 milyar dolar olarak öngördüğü 2019 konsolide satış geliri beklentisini ise yaklaşık 13.4 milyar dolar olarak revize etti. Daha önce yüzde 22-24 arasında belirlenen konsolide EBITDAR marjı hedefi de yüzde 22-23 olarak güncellendi. Şirket yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 olarak öngördüğü artışı yüzde 7-9 olarak revize ederken; toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 8-9 artış öngörüsünü ise yüzde 6 civarında artış olarak güncelledi.
KARGO TAŞIMA HEDEFİ YÜKSELDİ
TEB Yatırım Kıdemli Analisti Erdem Kaylı revize hedeflerle ilgili yayınladığı değerlendirmede, "Mevcut birim maliyetler ivmesi ve Boeing 737-MAX serisi için devam etmekte olan uçuş yasağına dayanarak, yukarıda belirtilen beklentilerin hala aşağı yönlü riskler taşıdığına inanıyoruz" dedi.
THY, daha önce ton başına 715 dolar civarı öngördüğü hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetini ise 690 dolar civarına revize etti. Şirket "yüzde 3-4 artış ile yaklaşık 1.45 milyon ton" kargo taşıma hedefini ise "yüzde 7 civarında artış ile yaklaşık 1.5
milyon ton" olarak yukarı çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!