Thunberg: Sözlerim yanlış anlaşıldı

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Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, geçen hafta İtalya'nın Torino kentinde katılıdğı iklim değişikliği protestosunda yaptığı konuşmadaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.
Thunberg, ana dili olan İsveçce'den doğrudan çeviri yaptığı İngilizce konuşmasındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
Thunberg konuşmasında, "Dünya liderlerini duvara karşı yaslamak için gerekeni yapacağız ve böylece geleceğimizi güvence altına almaları için işlerini yapmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullanmış, genç aktivistin bu sözleri 'liderleri kurşuna dizmek' istediği şeklinde algılanmıştı.
Thunberg, sözlerine gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, konuşmasında İsveççe'de 'birisine hesap sormak' anlamına gelen 'att ställa någon mot väggen' (brini duvara yaslamak) deyiminin birebir İngilizce çevirisini kullandığını, bunun da yanlış anlaşılmalara yol açtığını vurguladı.
Yanlış anlaşılma için özür dileyen Thunberg, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu ifade etti.
BİRİNCİ SINIF TARTIŞMASI
Öte yandan Thunberg’in memleketi İsveç’e dönerken bindiği trende, koridorda otururken çektiği fotoğrafı, sosyal medyada, "Almanya içinde aşırı kalabalık trenlerle seyahat ediyorum. Ve nihayet eve dönüş yolundayım" sözleriyle paylaşması, Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn yöneticilerini kızdırdı.
— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019
Firmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili Greta. İklim krizine karşı mücadelede biz demiryollarını desteklediğin için teşekkür ederiz. Cumartesi günü bizimle seyahat ettiğin için mutluyuz… ama birinci sınıftaki koltuğunda ekibimiz tarafından nasıl arkadaşça ve ustaca ilgilenildiğinden de bahsetsen daha iyi olurdu" ifadeleri yer aldı.
— Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019
Açıklamada Thunberg'in Kassel ve Hamburg şehirleri arasında birinci sınıfta seyahat ettiği belirtildi.
Deutsche Bahn yetkililerinin aşırı tepki verdiğini öne süren Thunberg ise, sadece Göttingen şehrinden itibaren iki saatliğine birinci sınıfta yolculuk ettiğini kaydetti.
Greta, "Elbette problem değil zaten olduğunu da söylemedim. Aşırı kalabalık trenler önemli bir işaret, çünkü demiryoluna talebin fazla olduğu anlamına geliyor" diye yazdı.
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