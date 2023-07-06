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Yeni sosyal medya uygulaması Threads, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Konuyla ilgili en çok; Threads nasıl silinir ve Threads silindiği zaman Instagram da siliniyor mu sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, Threads silme ekranı...

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THREADS HESAP SİLME VE KAPATMA NASIL YAPILIR?



Threads uygulaması Instagram kullanıcılarının uygulama mağazalarından indirerek kullanabildikleri sosyal medya araçları arasında yer alıyor. Hem Apple Store hem de Google Play üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Kullanımı sonlandırmak için ise hesap silme işlemi yapmanız isteniyor. Hesaplarınızı kapatmak için uygulamanın kendi içerisinde "Hesap Silme" kısmı bulunmuyor.

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THREADS HESABI NASIL SİLİNİR?



Threads uygulamasını kullanmak istemeyen kullanıcılar silme ya da kapatma işlemleri için iki farklı yol izleyebilirler. Instagram hesabınızı kullanmaya devam etmek istiyorsanız Threads uygulamasını cihazınızdan silmelisiniz.



Kendi içinde bir "Hesap Silme" işlemi yer almıyor. Ancak bu uygulamayı tamamen hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız Threads hesabınızı dondurabilirsiniz. Öte yandan Instagram hesabınızı dondurduğunuzda da bağlantılı çalışan diğer uygulama da kapanacaktır. Instagram hesabınızı silmek için aşağıdaki linke tıklayabilir, şu adımları izleyebilirsiniz;

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