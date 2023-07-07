Threads kullanırken bilmeniz gereken 8 önemli detay! Hesabınız silinmeden kapatın!

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THREADS'IN EN ÖNEMLİ AVANTAJI Son dönemlerde birçok teknoloji devi Twitter'ın verdiği açıklardan yararlanmaya çalıştı. Meta, Instagram ile Facebook sayesinde mevcut olan veri tabanını kullanarak Threads oluşturdu ve tam zamanında piyasaya sundu. Ancak Meta genellikle yaptığı birçok uygulamayı kopyalaması ile meşhurdur. Uygulama ilk 7 saatte 10 milyon kullanıcıya ulaştı ve son 24 saate 30 milyondan fazla kullanıcı elde etti. Threads, Twitter'ın açığını en iyi zamanda güvenli alt tabanı ile yakalayarak büyük bir avantaj elde etti.

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THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR? Threads'e kayıt olmak oldukça kolay. Google Play ve App Store'dan Threads uygulamasını indirerek otomatik olarak Instagram'ınızı bağlayabilirsiniz. Threads, yine otomatik olarak takip ettiğiniz kişileri takip ediyor.

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THREADS NASIL ÇALIŞIYOR? Meta tarafından geliştirilen Threads, insanların gerçek zamanlı herkesle sohbet edebilecekleri bir uygulama olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar hesaplarını isterlerse gizli isterlerse herkese açık kullanabiliyor. Threads gönderileri beş dakikaya kadar link, fotoğraf ve video içeriyor. Bu süre Twitter'dan da uzun ama Twitter Blue aboneliği olanlardan daha kısa.

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TWİTTER'A NE KADAR BENZİYOR? Threads, birçok yönden Twitter'a benziyor. Metin sohbetleri 500 karakter ile sınırlı. Kullanıcılar Twitter'daki gibi @ işareti kullanarak diğer kişilerden bahsedebiliyor. Tek farkı doğrudan mesajlaşma işlevi olmaması ve hashtag, trend topic gibi konular yer almaması.

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THREADS İÇERİKLERİ DENETLEYECEK Mİ? Meta, güvenliğin Twitter'a karşı bir avantaj olduğunu söylüyor. Threads, Instagram'daki güvenlik kurallarının hepsini kullanacak. Threads'te kullanıcılar terörist veya nefret söylemi yapamayacak. Ayrıca 16 yaşından küçük kullanıcılar otomatik olarak özel bir hesaba yönlendirilecek.

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THREADS NASIL SİLİNİR? "Threads İlave Gizlilik İlkesi"ne göre Threads hesabı silmenin bağımsız bir yolu olmadığı söyleniyor. Hesabı isterseniz dondurabilirsiniz ancak tamamen silmek isterseniz Instagram hesabınız da silinebilir.

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