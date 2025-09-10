Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Üç maçta toplayacağımız puanlar ligin kalanını etkileyecek - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Üç maçta toplayacağımız puanlar ligin kalanını etkileyecek

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, üst üste kendi sahalarında oynayacakları üç lig maçında toplayacakları puanların sezonun geri kalanına doğrudan etki edeceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 16:35 Güncelleme: 10.09.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Üç maçta toplayacağımız puanlar ligi etkileyecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden kırmızı-beyazlıların Alman çalıştırıcısı Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

        "ANTALYASPOR MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK"

        Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı için değerlendirmelerde bulunan Reis, "Bizim için elbette ki her maç çok çok önemli, çok değerli. Her maça da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız 3 tane karşılaşma olacak. Belki kendi evimizde oynayacağımız için kolay görünebilir ama kesinlikle kolay karşılaşmalar olmayacaklar. Antalyaspor da güçlü bir rakip. Güçlü bir rakibe karşı kendi evimizde ilk maçımıza çıkacağız bu üç maçlık periyotta. Oynamış oldukları son karşılaşmayı kaybettiler. Eminim bize karşı da iyi bir sonuç almak için oynayacaklardır. Biz ise hazırlıklarımızı tamamladık ve bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. Bu maçta olacağı gibi bütün maçlarda geriye kalan bütün maçlarda tek hedefimiz galip gelmek, alabildiğimiz kadar da puan almak olacaktır" dedi.

        REKLAM

        "TANGUY COULİBALY, ÇOK HIZLI BİR OYUNCU"

        Son transfer Tanguy Coulibaly hakkındaki görüşlerini de paylaşan Reis, "Emre Kılınç, eli kırık olduğu için bir operasyon geçirmek zorundaydı ve ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçirdi. Tabii, bizimle birlikte ne kadar olamayacak açıkçası bu konu hakkında net bir süre veremiyorum. Tek söyleyemeyeceğim şey bu ama minimum 3 karşılaşma bizimle birlikte olamayacak. Daha sonrasında nasıl hissedeceğine bakacağız. İyi hissederse en kısa sürede bizimle birlikte tekrardan antrenmanlara başlayacaktır. Tanguy Coulibaly, milli ara döneminde zaten antrenmanları çıktı. Antrenmanlarda oyun stilimizi kendisine aktarmaya çalıştık. Oyun felsefemizi ona anlatmaya çalıştık. Çok hızlı bir oyuncu. Top sürmede gayet de etkili. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok çok mutluyuz. Sonuç olarak Muja da Nany de, ofansif oyunculardı ve bizden ayrıldılar. Böyle ofansif bir oyuncuyu takımda görmek çok güzel. Umarım gelecekte ondan en iyi şekilde faydalanabiliriz" diye konuştu.

        "3 MAÇTA TOPLAYACAĞIMIZ PUANLAR LİGİN KALANINI ETKİLEYECEK"

        Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarını üst üste Samsun’da oynayacaklarını ve bu maçlardan maksimum puanları almaya çalışacaklarını ifade eden Reis, "Planımız, geçen sezonun o ilk haftalarda göstermiş olduğumuz performanstan daha iyi bir performans göstermek olacak. Açıkçası lige başlangıç anlamında geçen sene göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda bu sene çok daha iyi bir performans gösterdiğimizi, çok daha pozitif sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Sonuç olarak geçen sene bir mağlubiyetle başlamıştık. Ama bu sene oynamış olduğumuz ilk üç karşılaşmadan iki galibiyet ve bir beraberlik aldık. Zaten son oynamış olduğumuz Trabzonspor karşılaşmasından da beraberlikle ayrılmıştık. Totalde zaten yedi puanımız var. Bu şekilde de iyi bir performans göstermek istiyoruz. Kendi evimizde üst üste üç karşılaşma olacak. Bu, toplayabildiğimiz kadar puan toplamak anlamında bizim için çok iyi bir fırsat. Bu üç karşılaşmadan sonra tekrardan deplasmana gideceğiz. O deplasmandan sonra da zaten iki kulvarda yarışımızı sürdüreceğiz. Sonuçta Avrupa'da da oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Biz de şu dönemde, üç maçlık dönemde toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Eğer istediğimiz puanları toplayacak olursak elbette ligin geri kalan kısmını da etkileyecektir diye düşünüyorum. Umarım bu süreçte herhangi bir sakatlık yaşamayız. Bu bizim için çok çok önemli. Eğer bu istemiş olduğumuz puanları alabildiğimiz kadar alabilirsek ligin geri kalan kısmında bize çok fazla fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

        "GEÇEN SENE GÖSTERMİŞ OLDUĞUMUZ PERFORMANSIN AYNISINI BU SENE DE GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

        Geçen sezon yakaladıkları başarıyı tekrarlamak istediklerini de ifade eden Thomas Reis, ayrıca şunları söyledi:

        "Sonuç olarak geçen sene göstermiş olduğumuz performans sebebiyle beklentilerin arttığını da söyleyebiliriz. Geçen sene göstermiş olduğumuz performansın aynısını bu sene de göstermek istiyoruz. Ama bunu gerçekleştirebilmek için de özgüvenli oynamamız lazım. Çok fazla ikili mücadele kazanmamız lazım ve her top için de savaş vermemiz lazım. Ama bunu yaparken maç maç gitmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Her maçta yüzde 100’ümüzü vermemiz gerekiyor. Bunları geçen sene yaptığımız gibi bu sene de başarabilirsek istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Kübra ve annesini takip edip 22 el ateş etti!
        Kübra ve annesini takip edip 22 el ateş etti!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişi serbest bırakıldı
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişi serbest bırakıldı
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa