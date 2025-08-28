Habertürk
        Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Takımımla gurur duydum - Futbol Haberleri

        Thomas Reis: Takımımla gurur duydum

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Panathinaikos maçının ardından, "Bugün takımımın gösterdiği performansla gurur duydum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yakaladığımız fırsatlardan gol veya goller de bulabilirdik. Bu seviyelerde bu fırsatları yakalarsanız, golü atmanız gerekir." ifadelerini kullandı.

        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 22:41 Güncelleme: 28.08.2025 - 22:41
        Thomas Reis: Takımımla gurur duydum
        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elendikleri maçın ardından HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        Thomas Reis yaptığı açıklamalarda, "Zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunulmaması için hakemler vardır. Maçın ilk dakikalarından itibaren dördüncü hakemi rakibimizin zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunması nedeniyle uyardım. Ama maçın sonunda sadece 6 dakikalık bir süre verildi. Sonuç itibarıyla hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Bugün takımımın gösterdiği performansla gurur duydum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yakaladığımız fırsatlardan gol veya goller de bulabilirdik. Bu seviyelerde bu fırsatları yakalarsanız, golü atmanız gerekir. Özellikle ilk yarıda çok net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Umarım iyi performansımızı Konferans Ligi'nde de gösterebiliriz. Taraftarımızın gösterdiği destek sebebiyle çok mutlu oldum. Umarım taraftarımızın bu desteğini lig maçlarında da görebiliriz. Bugün gösterdiğimiz mentaliteyi Trabzonspor karşısında da göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

