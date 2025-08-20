Thomas Reis: Avrupa’da çok iyi performans göstermek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk mücadelesi için Atina’da bulunan Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, son antrenman öncesinde takım kaptanı Zeki Yavru ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

İlk imza attığında bu başarıların beklenmediğini dile getiren Thomas Reis, "Yüzümüzdeki gülümseme geçen sezon harika sezon geçirdiğimiz için. Bugünlerden zevk almaya çalışacağız. Korkmadan oynamak çok önemli olacak. En iyi performansı göstermek istiyoruz. Holse bizle olmayacak. Musaba da bizle olmayacak. Bu tür sakatlıklar olabiliyor. Diğer futbolcularım formayı alacak. Bizim gücümüz; takım olmamızdan geliyor. Çok güzel bir performans göstermeyi umuyorum. Bizle olmayan futbolcular nedeniyle minimum değişiklikler olacak kadroda. Oyun felsefemizi bu sene de sürdüreceğiz. Onlara karşı oynamak zor olacak ancak 2 maç tüm skorlara açık olacak. Burada olmak gurur verici. Sadece burada olmak istemiyoruz aynı zamanda güzel bir sonuç da almak istiyoruz" dedi.

REKLAM advertisement1

"PANATHINAIKOS'U YENİP AVRUPA LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ" Turu geçmek istediklerini ifade eden Reis, "Bu sezon birçok transfer yaptık. Aramızdan ayrılanlar da oldu. Adaptasyon süreci mutlaka olacak. Yoğun bir maç takvimine gireceğiz. Zorlu bir dönem bizi bekliyor. Avrupa’da da çok iyi performans göstermek istiyoruz. Rakibi eleyemezsek Konferans’ta yolumuza devam edeceğiz. Bu arenada kolay maç yok. Tüm kulvarlardaki maçlarda iyi performans göstermek istiyoruz. İlk imza attığımda böyle bir başarı beklemiyordum. Ligde kalmak gibi bir hedefimiz vardı. Transfer yasağımız vardı. Böyle bir başarı elde edeceğimizi söylesem beni hastaneye gönderebilirlerdi. Harika bir takım ortaya çıkardık. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan çok mutluyuz. Rakibimizi eleyip yolumuza UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Karadeniz temsilcisi, Atina Olimpiyat Stadyumu’ndaki son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye geçecek.