Bayern Münih, Bundesliga'nın 6. haftasında Köln deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bavyera ekibinin tecrübeli futbolcusu Thomas Müller, bu sonuçla birlikte efsane isim Oliver Kahn'ın rekorunu egale etti.

A Takım ile ilk maçına 2009 yılında çıkan Thomas Müller, Bundesliga'da Bayern Münih formasıyla 260 galibiyet elde etti. 31 yaşındaki yıldız, kulüp tarihinin Bundesliga'da en çok galibiyet elde eden ismi Oliver Kahn'ı yakaladı.

Thomas Müller aynı zamanda Bayern Münih ile 9 Bundesliga şampiyonluğu elde etti.