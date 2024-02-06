Thomas Meunier transferinde sona doğru
Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Thomas Meunier'i kadrosuna katmak üzere
Giriş: 06.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:13
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Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Thomas Meunier'in transferi için futbolcunun kulübü Borussia Dortmund anlaşmaya vardı.
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Kariyerinde Club Brugge, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund formaları giyen Belçikalı futbolcu sezon öncesinde sakatlık yaşamış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.
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32 yaşındaki bek oyuncusu bu sezon sarı siyahlı forma ile 9 maçta kendine şans buldu.
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