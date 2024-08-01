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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Thomas Meunier: Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var - Futbol Haberleri

        Thomas Meunier: Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var

        Fransız ekibi Lille'nin yeni transferlerinden Thomas Meunier, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacakları Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 21:49 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:49
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        "Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var"
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        Trabzonspor'dan sonra Lille'nin yolunu tutan Thomas Meunier, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştikleri Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

        MEUNİER'DEN FENERBAHÇE YORUMU

        Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile oynayacakları maçlar için konuşan Belçikalı futbolcu, "Yeni teknik direktörleri Jose Mourinho'dan da gördüğümüz gibi Fenerbahçe'nin imkanları çok fazla. Bazı iyi transferler yaptılar ve çok iyi bir kadroları var. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitirdiler. Bu yüzden kolay olmayacak ama biz de çok kaliteliyiz ve onları zorlayacağımızdan şüphem yok. Büyük bir motivasyon ve arzuyla oynayacağız." diye konuştu.

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos'ta Lille'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini rövanş karşılaşmasında 13 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.

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