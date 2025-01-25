Thomas Anders, İstanbul'da sahne alacak
Dünya çapında tanınan 61 yaşındaki Alman şarkıcı Thomas Anders, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak
Giriş: 25.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:33
Yaklaşık 40 yıllık müzik kariyerinde birçok başarıya sahip Thomas Anders, 22 Mart'ta Ora Arena'da konser verecek.
Anders, konserde Modern Talking'in unutulmaz şarkılarıyla, "You're My Heart", "You're My Soul", "Cheri Cheri Lady" ve "Brother Louie" adlı hit parçalarını seslendirecek.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ