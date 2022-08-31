Sonuç olarak dün itibarıyla orada yakalandı. Ardından hemen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adalet Bakanlığı ile temas kurdu, EGM yardımcımız ve İnterpol Başkanımız ile Arnavutluk Büyükelçimiz ile bunu sağladık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu izah ettik. İki arkadaşımız oradalar. Arnavutluk'un EGM'si ile dosyalar ve iade süreci için temas kurdular. İade süreci biraz sürer. Mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. Çok böyle iadelerimiz oldu. Süreç, oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz. Bugüne kadar Arnavutluk makamları çok yardım eden tavır sergilediler. Kendilerine de teşekkür ediyorum.