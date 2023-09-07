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        Haberler Gündem Güncel Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer mahkemede türküden alıntı yaparak kendini savundu

        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!

        Thodex vurgununda yargılanan Faruk Fatih Özer hakkında karar bekleniyor. Davada savunma yapan Özer, "Yolun sonu görünüyor" türküsünden alıntı yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:58
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        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
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        Hakkında toplam 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer savunmasını türküyle yaptı. Faruk Fatih Özer savunmasında Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden alıntı yaptı.

        DHA'nın haberine göre kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

        Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer ve 3 tutuklu sanık katıldı. Bir önceki celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı Faruk Fatih Özer hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 40 bin 562 yıl cezalandırılmasını istemişti.

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        Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 10.00'da başladı. Faruk Fatih Özer savunmasında Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun sonu' türküsünden bir dörtlüğe alıntı yaparak bitirdi.

        Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer, "Avukatlarımın savunmalarıma katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Thodex yalnızca bir şirket ve iflas etti. Thodex de suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim. Ben Arnavutluk'ta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiçbir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim. Savunmamı Musa Eroğlu'ndan 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor" dedi.

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        Duruşma diğer sanıkların savunmaları devam ediyor.

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        #Faruk Fatih Özer
        #son dakika
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