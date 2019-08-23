23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
THK Merkez Denetleme Kurulu’nun 11 Haziran 2019 tarihli yazısında, “Orman yangınlarının söndürülmesine ilişkin yaklaşık 35 yıldır sürdürülen 2019 yılına ait ihale yanlış süreç yönetimi nedeniyle alınamamış, kurum maddi ve manevi zarara uğratılmıştır” yazılması, gözlerin THK yönetimine yeniden çevrilmesine neden oldu.
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre İzmir’de ki orman yangını nedeniyle yüzlerce hektar orman arazisinin kül olmasına neden olan ihmallerde sorumluluğu tartışılan ve bizzat Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından da eleştiri oklarının hedefine konan THK yönetimini, aynı zamanda kurumda görev yapan yöneticilerin de eleştirdiği görüldü.
THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin yazdığı dilekçede dikkat çeken tek konu orman yangınları değil.
THK KUDUZ AŞISI İHALESİNİ DE KAYBETMİŞ
MDK, kuduz aşısı ihalesine ilişkin olarak da hatalı süreç yönetimi sonucu ihalenin kaybedildiğini ve THK nun bu nedenle gelir kaybına uğramasına neden olunduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı hava ambulans hizmetlerinin de operasyonel hatalar nedeniyle önemli maddi kayıplara yol açacak şekilde yönetildiği de iddialar arasında yer aldı.
KURUMU MİLYONLARLA LİRA ZARARA UĞRATAN GENEL MÜDÜR HALEN GÖREVİ BAŞINDA
Kapadokya’da faaliyet gösteren balon işletmesinde de kurumun zarara uğratıldığını iddia eden THK Merkez Denetleme Kurulu, “Balonların kira sözleşme bitiş tarihinin yetkili genel müdür tarafından takip edilmeyerek, işletmeci şirket lehine hukuki sürecin doğmasına ve bu nedenle Kurum’un milyonlarca liralık zararının doğmasına ve bu zarara neden olan ilgili genel müdüre herhangi bir hukuki işlem yapılmadı” iddiasında da bulundu.
MDK başkan ve üyeleri, THK yönetimine sundukları olağanüstü kongre talepli yazıda THK Havacılık Vakfı Mütevelli Heyeti ile THY Havacılık Vakfı Yönetim Kurulu üyeliklerine uygun olmayan kişilerin atandığını da belirterek, acilen olağanüstü genel kurul yapılması talep edildi.
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