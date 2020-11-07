Thiam yine maçı tamamlayamadı

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Ligde üst üste son 4 karşılaşmasını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyet serisini de İttifak Holding Konyaspor maçında yitirdi.

Fenerbahçe'de Mame Thiam, İttifak Holding Konyaspor karşısında da 90 dakikayı tamamlayamadı.

Senegalli oyuncu, ligde şu ana kadar oynadığı karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başlamasına karşın hiçbir mücadelede 90 dakika görev alamadı.

Ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 54, Atakaş Hatayspor mücadelesinde 45, Galatasaray karşılaşmasında 66 dakika ve Fatih Karagümrük müsabakasında 58 dakika görev yapan Thiam, İttifak Holding Konyaspor'a karşı da 46. dakikada yerini Diego Perotti'ye bıraktı.

BİN 834 KİŞİ MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki müsabakayı bin 834 kişi tribünden takip etti. Locaların kullanıma açılmasının ardından seyircisi önüne çıkan sarı-lacivertlileri, bin 834 seyirci tribünde izledi.

FERDİ 3 MAÇ SONRA SÜRE BULDU

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 3 maç aranın ardından sarı-lacivertli formayı giydi.

Ferdi, 69. dakikada Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olurken, etkisiz bir performansa imza attı.

4 MAÇ SONRA SUSKUN KALDI

Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Lige gol yollarında tutuk başlayan ve 2. haftadaki Hatayspor ile 3. haftadaki Galatasaray karşılaşmalarında gol atamayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada ise en az 2 gol bulmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 4 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor maçında skor üretemedi.